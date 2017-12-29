Simge Sağın: 'Hande Yener kadar cesaretli değilim'

"Eurovison için teklif gelirse Türkçe söylerim"

Eurovision’dan teklif gelse ana dilimde şarkı söylerim. Çünkü İngilizler İngilizce, Fransızlar Fransızca söylerken, biz neden İngilizce söylüyoruz? Benden daha iyi söyleyecek isimler mutlaka vardır ama Türkçe bir şarkı ile orada bir başarıya imza atmak daha doğru. Bana kalsa ben kendi dilimde söylerim çünkü ben Türkiye’den katılıyorum, çok iyi müzik yapan bir ülkeyiz, çok özel yeteneklere sahibiz. Eminim ki bu gün öyle bir teklif gelse Ersay Üner bir şey yapardı çünkü çok Avrupai.

"Kimse beni desteklemedi"

"Gerçekten ben bu işe girdiğim zaman tektim. Bir Erdem Kınay’ım bir Gökhan Şahin’im vardı yanımda. Şarkım o dönem çıkıp patlayan bir şarkıya da benziyordu. Bununla alakalı çok zorluk yaşadım, bunun suçlusu olarak beni gördüler. Beste bana ait değildi, ben sadece okudum, okumak zorundaydım çünkü benim o dönem prodüktörüm vardı ve onun dediklerini uyguluyordum. Çıktığımda gerçekten destek görmedim bundan dolayı da kendimi kötü hissetmiyorum. Destek vermemelerinin sebebi aslında korkuları da olabilirdi aslında, korkuları zaman içinde başlarına gelmiş olabilir. Çünkü benim için en önemli şey şarkı söylemekti, güzel şarkı söylemekti. Zaman içerisinde zorlansam bile bazı şeyler yüzünden bekledim. Bir dönem ortadan kaybolmak zorunda kaldım, sözleşmelerim vardı. Onları geri aldım, ondan sonra sıfırdan yeni bir başlangıç yapıp geçmişte yaşadığım tecrübeleri de unutmadan yoluma devam ettim ve kendi yolumu kendim çizdim.

Ben Hande Yener kadar cesaretli değilim, Türkiye’de bir Hande Yener gerçeği var ve onu gerçekten de tebrik ederim. Bu kadar albüm yapmış bir isim hepsi başarılı ve gerçekten de çok yenilikçi. Kıyafet ve kliplerle ilgili ben de çok özen gösteriyorum ama kendisi gerçekten Türkiye’nin en farklı kıyafetlerini giyen, en iyi müziği yapan, yeni şeyler denemekten korkmayan bir şarkıcı.