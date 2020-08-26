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Simge Sağın havuz başından paylaştı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 06:56 | Son Güncelleme

Simge Sağın, sosyal medya hesabından havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Ünlü şarkıcının "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Simge Sağın havuz başından paylaştı olay oldu

Şu sıralar Çeşme Alaçatı'da tatil yapan güzel şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi olan Simge Sağın, havuz başında bikiniyle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Sağın'ın, "Kendimi yine yeniden evimde hissettiğim yerdeyim" notuyla yaptığı paylaşıma 64 binin üzerinde beğeni geldi.

39 yaşındaki şarkıcının paylaşımı hayranlarından övgü dolu yorumlar alırken, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Çok güzelsin", "Fıstık gibisin" ve "Ortalığı yaktın" şeklinde yorumlar geldi.

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