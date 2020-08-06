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Simge Sağın'ın Harbiye konserindeki ilginç dansı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 02:27 | Son Güncelleme

Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde konser verdi. Simge Sağın konser sırasında yaptığı ilginç dansla dikkatleri çekti.

Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini verdi. Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Simge, danslarıyla geceye damga vurdu.

Simge Sağın, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ilk konserini verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkıları da seslendiren Simge, hayranlarına özel bir gece yaşattı.

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ilk Harbiye Açık Hava konserini veren çocukluk arkadaşı Simge Sağın'a destek olmak için bir hafta atölyesini kapatmıştı. Saraçoğlu, konser için 3 ayrı kostüm hazırladı.

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