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Simge'ye dolandırıcı şoku! İsmini kullanıp...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 14:16 | Son Güncelleme

Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge’nin bugünlerde morali çok bozuk. Ünlü şarkıcı, kendisini sosyal medyada Simge olarak tanıtıp onun adına ünlü isimlerle iletişime geçen dolandırıcıyla mahkemelik oldu!

Simge'ye dolandırıcı şoku! İsmini kullanıp...

Ünlü şarkıcı Simge, son günlerde sosyal medyada kendini Simge olarak tanıtan kötü niyetli bir kişinin yaptıklarıyla uğraşıyor. Genç ve başarılı şarkıcı; kendisine ait bir Facebook hesabı olmamasına rağmen açılan sahte hesapta kendini Simge diye tanıtan ve sosyetenin ünlü erkeklerine, tanınmış bir çok oyuncu ve müzisyene mesajlar atıp onlarla tanışmak için diyalog kuran kişiyi avukatı aracılığıyla mahkemeye verdi.

Bir özel havayolu şirketinde çalıştığı tespit edilen ve Simge‘nin adını kullanarak Facebook üzerinden insanlarla yazışan kötü niyetli kişi, Simge’yi zor durumda bıraktı.

Twitter ve İnstagram dışında başka bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirten Simge, bu tür yazışmalarla kendisine zarar verildiğini söyleyerek adını kullanan ve yazışmaları yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcının sahte hesap üzerinden yaptığı yazışmalar, delil olarak mahkemeye sunuldu. Mahkeme süreci devam ediyor.

Simge Yeni Afiş Foto


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Ayrıldılar! Ayrıldılar!
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simge dolandırıcı facebook twitter instagram

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