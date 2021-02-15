Simitin şeklini köftenin lezzeti ile buluşturduk: Usta şeften simit köfte tarifi!

Et yemeklerinde kullanılabilen bir sosla efsane lezzete dönüşen bu köfte tarifi, klasikleriniz arasında yer alacak lezzetlerden biri. 'Misafirlerime ne pişirsem?' ya da 'akşam yemeğinde değişik ne yapsam?' diyenlerdenseniz sizi böyle alalım.

SİMİT KÖFTE MALZEMELERİ

850 gr dana döş kıyma

150 gr kuzu gerdan kıyma

100 gr panko (bayat ekmek kırıntısı)

1 yemek kaşığı worchestershire sos

1 su bardağı parmesan rende

1 demet frenk soğanı

göz kararı fesleğen

4 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

göz kararı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

(3-4 Kişilik - 30 dakika)

SİMİT KÖFTE NASIL HAZIRLANIR?

Adım 1: Öncelikle kıymaya tuz, karabiber, kimyon ve karbonat ekleyeceğim. 1 kg kıyma için oranı; 12 gr tuz, 11 gr’da karabiberdir. Köftemizin içinde soğan yok.

Adım 2: Soğan yerine worchestershire kullanıyoruz. Bu sos karanfilin fermente edilmesinden ortaya çıkan çok güzel bir sos. Et yemeklerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ardından kıymanın içine yumurtayı kırıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz.

Adım 3: Yoğurma işlemi bittikten sonra parmesan peynirini kıymanın içine rendeliyoruz. Kıvamını alması için ekmek kırıntılarını ekliyoruz.

Adım 4: Simit şeklini verdiğimiz kıymamızı fırın tepsisine dizip fırına veriyoruz. 10 dakika, 200 derecede ön pişirme yapıyoruz. Ardından fırından çıkarttığımız simit köftelerin ortasına, yumurtanın sarısı gelecek şekilde kırıyoruz.

Adım 5: Üzerini frenk soğanı, parmesan ve ekmek kırıntıları ile süslüyoruz. Ve sonrasında 15 dakika daha fırında pişrip servise hazır hale getiriyoruz.

PÜF NOKTASI

1 kg kıymanın büyük çoğunluğunu dana döş kıymadan, kalanını ise kuzu gerdandan tamamlamak köftenin lezzetini oldukça fazla arttıracaktır.

