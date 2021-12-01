Simpsonlar ailesinin Tiananmen Meydanı’nı ziyaret ettiği bölüme sansür uygulandı! Bölüm kayboldu

Simpsonlar dizisinin Hong Kong’da geçen ve 1989 yılında Tiananmen Olayları’na ikonik tank fotoğrafıyla atıfta bulunan bölümün kaldırıldığı bildirildi. ‘Goo Goo Gai Pan’ adlı bölümde Simpsons ailesi Çin’e gidiyor. Başkent Pekin’de, Tiananmen Meydanı’ndaki tabelada, “Burada, 1989 yılında hiçbir şey olmadı” şeklinde bir şakanın yazıldığı belirtiliyor.

İzleyiciler ilk olarak 2005 yılında yayınlanan 16. sezonun 12. bölümü olarak gösterilen Goo Goo Gai Pan’ın dijital platformda olmadığını fark etti. Hong Kong’daki yayın akışında olmadığı ve bu kararın kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



