Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Simpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildi

Simpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildi

01.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizinin, İngiltere’de devam eden akaryakıt krizini de öngördüğü iddia edildi.

Simpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildi

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması ve Kongre baskını gibi bazı olayları önceden öngören dizinin İngiltere’de devam eden akaryakıt krizini de önceden tahmin ettiği iddia edildi.

The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

2010 YILINDA YAYINLANMIŞTI

the simpson

Simpsons'ın yakıt çılgınlığını 11 yıl önce hayal ettiğini öne sürüyor. 2010 yılında yayınlanan “Lisa Simpson, Bu Senin Hayatın Değil” başlıklı bölüm sosyal medyanın gündemine geldi. Homer’in bebeği Maggie için özel bir promosyon oyuncağı talep etmek için benzin istasyonuna gitmesini anlatan bölümde boş yer kalmadığı için Homer, arabasının bagajına akaryakıt doldururken görülüyor.

Sosyal medyada büyük ses getiren Simpsons bölümünden sonra kullanıcılar, “Simpsons’ın tahmin etmediği bir şey var mı?” sorusunu sormaya başladı.

Böylesi daha önce görülmedi! Uzun kuyruklar oluştuBöylesi daha önce görülmedi! Uzun kuyruklar oluştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Bu kadarı pes” dedirtti! Her gün bant yiyen Andrea’nın hikayesi herkesi şaşırttı“Bu kadarı pes” dedirtti! Her gün bant yiyen Andrea’nın hikayesi herkesi şaşırttı
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

Hamile olduğunu bilmiyordu! Salonun zemininde...

Hamile olduğunu bilmiyordu! Salonun zemininde...

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

‘Ölüm yolu’ deniliyor ama kimse ciddiye almıyor

‘Ölüm yolu’ deniliyor ama kimse ciddiye almıyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.