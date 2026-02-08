Mynet Trend

Simpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdı: Gerçekten elektrikler kesilecek mi?

Simpsonlar dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde 72 saat sürecek bir elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki bu iddialar ne kadar gerçek? İşte detaylar...

Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan bir iddia, milyonlarca kişiyi tedirgin etti. Efsane animasyon dizisi Simpsonlar’ın, 9 Şubat 2026 tarihinde küresel çapta yaşanacak 72 saatlik bir elektrik kesintisini “önceden bildirdiği” öne sürüldü.

KARANLIK SAHNELER KEHANET Mİ?

İddiaların çıkış noktası, dizinin bazı bölümlerinde yer alan karanlık sahneler ve elektrik arızalarını konu alan bölümler oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu sahneleri paylaşarak, Simpsonlar’ın yeni bir felaketi daha “tahmin ettiğini” savundu.

UZMANLARDAN UYARI: PANİK YAPMAYIN

Uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan bu tür iddiaların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşlara, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İDDİALAR ASILSIZ

Özetle, Simpsonlar dizisinin 9 Şubat 2026’da yaşanacak bir elektrik kesintisini önceden bildirdiğine dair iddialar şu an için gerçeği yansıtmıyor.

