Epstein'in hakkında korkunç iddia: İsrail'e mi kaçırıldı? Olaylı eski sevgili anlattı

İngiliz sosyetesinin tanınan isimlerinden Lady Victoria Hervey, Jeffrey Epstein’la ilgili yıllardır süren tartışmaları yeniden alevlendiren çarpıcı bir iddia ortaya attı. Prens Andrew’un eski sevgilisi Hervey, Epstein’ın aslında ölmediğini ve cezaevinden kaçırılmış olabileceğini öne sürdü.

"BAŞKA ÜLKEYE GÖTÜRÜLDÜ"

LBC’de Tom Swarbrick’in programına konuk olan Hervey, resmi anlatıya inanmadığını söyleyerek, “Açıkçası Jeffrey Epstein’ın öldüğünü bile düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Hervey, Epstein’ın cezaevinde başka biriyle yer değiştirildiğini ve bir “trip van” ile kaçırılarak başka bir ülkeye götürüldüğünü iddia etti.

GÖREVLİ CESET DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMÜŞ

Epstein’ın İsrail’e kaçmış olabileceğini savunan Hervey, bu görüşünü kamuoyuna yansıyan bazı e-posta yazışmalarına dayandırdığını dile getirdi. Söz konusu yazışmalarda, kendisini cezaevi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, cesetlerin değiştirildiğini gördüğünü ileri sürdüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’taki Metropolitan Correctional Center’da, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu. Cezaevi yetkilileri, Epstein’ın sabah saatlerinde ranzaya asılı halde bulunduğunu açıklamıştı.

Olayın hemen ardından kamuoyunda çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmış, Adalet Bakanı William Barr ise yaşananları “hatalar zinciri” olarak nitelendirmişti. Soruşturma sonrası bazı üst düzey cezaevi yetkililerinin görevden alındığı açıklanmıştı.

Resmi makamlar Epstein’ın ölümünün intihar olduğunu belirtse de, Lady Victoria Hervey’nin son açıklamaları, yıllardır gündemden düşmeyen iddiaları bir kez daha tartışmaya açtı.