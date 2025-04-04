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Simpsonların o sahnesi gündem oldu! Trump ölüyor mu? Yapımcıdan flaş açıklama...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 11:43
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Simpsonlar pek çok kehanet ile gündemde yerini korurken yeni bir iddia gündemde yer aldı. İnternette dolaşan manipüle edilmiş bir klip, Simpsonlar dizisinin Donald Trump’ın ölümünü önceden bildiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak dizinin yapımcıları, bu sahnenin hiçbir bölümde yer almadığını belirterek spekülasyonları yalanladı.

Simpsonların o sahnesi gündem oldu! Trump ölüyor mu? Yapımcıdan flaş açıklama...

İnternette hızla yayılan bir klip, Simpsonlar dizisinin Donald Trump’ın ölümünü önceden bildiği yönündeki spekülasyonları yeniden gündeme getirdi. Özellikle Trump’a yönelik 2024 yılında gerçekleşen suikast girişiminin ardından, tabut içinde Trump’a benzeyen bir karakterin yer aldığı ve "R.I.P. Donald Trump 1946-2024" yazan manipüle edilmiş görseller sosyal medyada yayıldı.

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"BU SAHNE HİÇBİR BÖLÜMDE YER ALMADI"

Bu kez, Trump’ın 12 Nisan 2025’te öleceği iddia edildi. Görselde, Trump’a benzeyen bir karakterin tabut içinde olduğu ve çevresinde siyasi figürlerin yer aldığı sahnelerin olduğu öne sürüldü. Ancak Simpsonlar’ın yapımcılarından Matt Selman, iddiaları yalanlayarak, "Bu sahne hiçbir bölümde yer almadı" açıklamasını yaptı. Yapımcı, söz konusu görüntülerin tamamen manipüle edilmiş olduğunu vurguladı.

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BAŞKAN OLACAĞI DA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Simpsonlar, geçmişte birçok olayı tahmin etmesiyle tanınıyor. 2000 yılında yayınlanan bir bölümde Trump’ın ABD Başkanı olacağı öngörülmüştü. Ayrıca, 1995’te akıllı saatlerin yükselişi ve 2012’de Higgs Bozonu’nun keşfi gibi önemli bilimsel gelişmeler de dizide yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
simpsons trump
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