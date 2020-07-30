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Sinan Akçıl'a pandemi yaramadı! Kilolarıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren şarkıcı Sinan Akçıl’ın o halinden eser kalmadı. Sinan Akçıl'ın son görüntüsü olay oldu.

Sinan Akçıl'a pandemi yaramadı! Kilolarıyla olay oldu

Pandemi sürecinde sporu aksatan ve kilo alan Sinan Akçıl önceki gün Çeşme’de görüntülendi.

Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile The Beach of Momo’da objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle şaşırttı.
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Köpeğiyle plajdan paylaşım yapan Akçıl'ın kilolu haline takipçileri yorum yağdırdı.

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EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, eylülde boşanmıştı. Kasımda ise yeniden bir araya gelmişlerdi.

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