MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'nın gelinliğine dair sözleriyle dikkat çekmişti! "Gelinlikten rahatsız olduğumu..."

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'nın gelinliğine dair sözleriyle dikkat çekmişti! "Gelinlikten rahatsız olduğumu..."

19.09.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Burcu Kıratlı'nın iddialı gelinliğine dair konuşan Sinan Akçıl "Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım" demesi dikkat çekmişti. Akçıl bu açıklamanın ardından yeni bir açıklama yaptı.

Sinan Akçıl geçen hafta katıldığı programda iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinliği hiç beğenmediğini ve çok açık bulduğunu söylemişti.

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı" diyen Akçıl'dan yeni açıklama geldi.

Akçıl, 2. Sayfa'da “Burcu Kıratlı gelinlik yorumun için sana kızıyor olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Ben muhafazakarım' demişti! "Transparan..." 'Ben muhafazakarım' demişti! "Transparan..."

“Kızıyor olabilir. Rencide olduysa özür dilerim. Eski eşim hakkında arkadan konuşmuş gibi oldum. Bu belki hoş gözükmemiş olabilir, niyetim o değildi. Gelinlikten rahatsız olduğumu o zaman da belirtmiştim. Orada hayal kırıklığı yaşadım. Ama gözlerimin içine o kadar parlak bakıyordu ki, kalbini kırmak istemedim orada.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktıTorununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı
Yasak Elma'nın Şahika'sı setlere geri dönüyor! Böyle duyurdu Yasak Elma'nın Şahika'sı setlere geri dönüyor! Böyle duyurdu
Mini etekli tarzıyla beğeni topladı! Fit görünümü dikkat çektiMini etekli tarzıyla beğeni topladı! Fit görünümü dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl sinan akçıl eşi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.