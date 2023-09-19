Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'nın gelinliğine dair sözleriyle dikkat çekmişti! "Gelinlikten rahatsız olduğumu..."

Sinan Akçıl geçen hafta katıldığı programda iki kez evlenip boşandığı Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinliği hiç beğenmediğini ve çok açık bulduğunu söylemişti.

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı’nın Amsterdam’da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı" diyen Akçıl'dan yeni açıklama geldi.

Akçıl, 2. Sayfa'da “Burcu Kıratlı gelinlik yorumun için sana kızıyor olabilir mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kızıyor olabilir. Rencide olduysa özür dilerim. Eski eşim hakkında arkadan konuşmuş gibi oldum. Bu belki hoş gözükmemiş olabilir, niyetim o değildi. Gelinlikten rahatsız olduğumu o zaman da belirtmiştim. Orada hayal kırıklığı yaşadım. Ama gözlerimin içine o kadar parlak bakıyordu ki, kalbini kırmak istemedim orada.”



