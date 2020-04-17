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Sinan Akçıl'dan Ebru Şallı paylaşımı! 'Yerimden sarsıldım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars hayatını kaybetti. Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili Sinan Akçıl ise Instagram hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Sinan Akçıl'dan Ebru Şallı paylaşımı! 'Yerimden sarsıldım...'

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars son yolculuğuna uğurlandı.

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi.

Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik.

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Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

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