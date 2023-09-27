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  4. Sinan Akçıl'dan yeni sevgilisi Müjde Uzman'a kutlama! Oğuzhan Uğur'a olay gönderme

Sinan Akçıl'dan yeni sevgilisi Müjde Uzman'a kutlama! Oğuzhan Uğur'a olay gönderme

27.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl, Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının doğum gününü ilginç sözlerle kutladı. Akçıl'ın bazı ifadeleri ise Uzman'ın eski aşkı Oğuzhan Uğur'a gönderme olarak algılandı.

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapınca ikilinin yeniden beraber olduğu ortaya çıktı. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

Sinan Akçıl son olarak da Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Uzman'ın yeni yaşını kutladı.

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OĞUZHAN UĞUR GÖNDERMESİ

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i için romantik ifadeler kullanmaya çalışan Sinan Akçıl sosyal medyanın da diline düştü. Sebebi de Oğuzhan Uğur'a olduğu düşünülen göndermeydi.

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"Az çekmedin benden ben de az biraz çekmiş olabilirim" diyen Sinan Akçıl, 'Seni söndürmeye çalışan bazı ilişkilerinden sıyrılıp yine kendini bulmayı hep bildin' diyerek Müjde Uzman'ın Oğuzhan Uğur'la yaşadığı ilişkiye gönderme yaptı.

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Sinan Akçıl Müjde Uzman sevgilisi

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