Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddia edilen Azerbaycanlı Nez'in o paylaşımları ortaya çıktı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Burcu Kıratlı ile ayrılık sürecinde olduğunu doğrulayan Akçıl'ın gönlünü beslenme uzmanı Azerbaycanlı Nez'e kaptırdığı iddia edildi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Akçıl, bu iddiayı yalanlasa da Nez hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

Psikolog olduğu iddia edilen Nez'in beslenme uzmanı olduğu öğrenildi.

Nez, Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından Instagram hesabını gizleyip, profil resmini de kaldırdı. Instagram'da 33 binden fazla takipçisi olan Nez'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.

Nez'in geçtiğimiz hafta Deha Bilimlier ile birlikte Muamma adlı mekanda sahne alan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gittiği de ortaya çıktı. Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın, beslenme uzmanı Nez'in verdiği diyet listesiyle zayıflamaya çalıştığı da konuşulanlar arasında.

