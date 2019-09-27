Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yeniden barıştı!

Sinan Akçıl ile 20 gün önce boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı barıştı. Sinan Akçıl'dan barışma sonrası ilk açıklama geldi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çiftin rüya gibi başlayan evliliği 6 Eylül'de tek celsede sona ermişti. Barışmanın ilk sinyalleri iki gün önce Akçıl ve Kıratlı'nın aynı dakikalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gelmişti.

Sinan Akçıl, "24.09.2019 milad" paylaşımını yaparken, Burcu Kıratlı da elinde çiçeklerle çekildiği karesini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı bugün 2. Sayfa programına, "Bazı büyük sevdalar hiç bir sözle anlatılmaz. Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım. "açıklamasını yaparak eski eşiyle barıştıklarını duyurdu.

Burcu Kıratlı daha önce yaptığı açıklamada "Biz esas olarak kıskançlık değil ama bir inatlaşma yüzünden ayrıldık. Kimse inanmıyor ama inatlaştık başka hiç bir sebebi yok" demişti.



