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Sinan Akçıl'in ikiz kardeşleri varmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl, “Farklı Sahne” programında bu hafta babası Saim Akçıl ve onun üçüncü evliliğinden dünyaya gelen ikiz kardeşleri Samir ile Elvin’i ağırladı

Sinan Akçıl'in ikiz kardeşleri varmış!

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde “Farklı Sahne” programının çekimi için TRT stüdyolarındaydı. Ünlü şarkıcı, yayında bu kez babası Saim Akçıl ile kendinden 28 yaş küçük ikiz kardeşleri Samir ve Elvin’i ağırladı.

23 Nisan dolayısıyla kardeşlerini yayına alan Akçıl, “Bugün benim için gerçekten farklı bir sahne oldu. En çok saygı duyduğum müzik adamını ağırlamaktan gurur duyuyorum. Babamla bir projemiz olacak. Onun da ilk denemesini burada yapacağız” dedi.

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SİNAN AKÇIL'IN KARDEŞLERİ

Sinan Akçıl, 26 yaşına kadar evin iki çocuğundan biriydi. Son birkaç yılda kardeş sayısı 4’e çıktı. Önce babası Saim Akçıl’ın ilk evliliğinden olan 8 yaş büyük ablası çıkıp geldi. Ardından babası üçüncü evliliğinden ikiz çocuk sahibi oldu: Elvin ve Samir. Ünlü şarkıcı “Bir anda çok büyük bir aile olduk. Benden 28 yaş küçük iki kardeşime ben bakacağım” diyor.

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