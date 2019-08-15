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Sinan Akçıl karısının bikinili paylaşımına bakın ne dedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı’nın havuz paylaşımına yorum yaptı. Akçıl'ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Sinan Akçıl karısının bikinili paylaşımına bakın ne dedi!

Geçtiğimiz ocak ayında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine mutlu bir şekilde devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyorlar. Son olarak Kıratlı yaptığı bikinili bir paylaşıma eşi Akçıl'dan yorum geldi.

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Akçıl paylaşıma "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı bir kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı" notunu düştü. Bir kısım takipçisi Akçıl'ı eleştirirken bir kısım ise beğeni yağdırdı.

Kıratlı daha önce de gelinliğinin fazla dekolteli olmasıyla eleştirilmişti.


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