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Sinan Akçıl'la iki kez evlenip boşanmıştı! Burcu Kıratlı'dan 'evlilik' sorusuna bomba yanıt

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 13:20
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kıratlı bu defa 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Sinan Akçıl'la iki kez evlenip boşanmıştı! Burcu Kıratlı'dan 'evlilik' sorusuna bomba yanıt

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.

Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde yollarını ayırma kararı almıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Burcu Kıratlı bu defa 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

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'EVLİLİK' SORUSUNA BOMBA YANIT

Habertürk'ten Nazip Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Kıratlı, "Sosyal medya üzerinden aldığınız aşk mesajları oluyor mu?" sorusuna "Garip bir şekilde bana çok evlilik teklifi geliyor" yanıtını verdi.

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Sosyal medya üzerinden takipçilerinin yorumlarını da değerlendirdiğini dile getiren Kıratlı şöyle konuştu: 'Ben aslında dozunda olan şeyleri çok seviyorum. Eleştiri bizim kendimizde göremediğimiz tarafları bence bize gösteriyor. Kimisi bazen kıskançlığından ya da haddini aşarak başka boyutlara çevirebiliyor, onlar hoş değil işte. Her türlü eleştiriye açığım haddini aşmadığı sürece.'

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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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