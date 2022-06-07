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Sinan Akçıl Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına kızdı! "Gerçekten konuşmak istemiyorum"

07.06.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en dikkat çeken sunucusu Müge Anlı'nın Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sinan Akçıl aşk sorularına kızdı ve "Arkadaşlığından gurur duyduğum karakterlerden biri" açıklamasında bulundu. Sinan Akçıl bir süre önce ikini kez evlendiği Burcu Kıratlı ile ayrılmıştı.

Sinan Akçıl Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına kızdı! "Gerçekten konuşmak istemiyorum"

Daha önce Müge Anlı'nın programına çıkan Sinan Akçıl geçtiğimiz aylarda ünlü sunucu ile restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı'nın şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, aşk iddiaları sonrası Magazin Hattı'na konuştu.

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Akçıl, "Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Sinan Akçıl
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