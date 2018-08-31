MAGAZİN

Sinan Akçıl sahnede aşkını haykırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl, İsfanbul Açıkhava’da son yaz konserini verdi. Sinan Akçıl'ı dinlemeye sevgilisi 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi Gizem Kayalı da geldi.

Sinan Akçıl sahnede aşkını haykırdı!

Gizem Kayalı güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Sahneden mutluluğunu ifade eden Sinan Akçıl; 'Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ona bu şekilde taç vermişler ama ben onun iç güzelliğine taç veriyorum' diyerek aşkını haykırdı.

2 saat boyunca sahnede kalan ve repertuarındaki ‘Tabi Tabi’, ‘Fark atıyor’, ‘Şarttır’ gibi sevilen şarkılarının yanı sıra popüler parçaları da seslendiren Sinan Akçıl, hayranlarını coşturdu.

'YAZILAN ÇİZİLEN DEĞİL BENİM YANIMDAKİ GERÇEKTİR'
Sahne sonrası basının sorularını da yanıtlayan sanatçı; 'Yoğunluğumdan tatil yapamadım. Bundan sonra yapacağım inşallah. Ben her zaman şunu söyledim. yazılan çizilen değil, benim yanımdaki gerçektir. Bu yüzden saklamaya gerek duymuyoruz. Çok güzel bir aşk yaşıyoruz' dedi.

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sinan akçıl Gizem Kayalı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel olduğu kader keşke akıllı da olsaymış! sinan akçıl nedir ya?!!
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