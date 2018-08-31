Sinan Akçıl sahnede aşkını haykırdı!

Gizem Kayalı güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Sahneden mutluluğunu ifade eden Sinan Akçıl; 'Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ona bu şekilde taç vermişler ama ben onun iç güzelliğine taç veriyorum' diyerek aşkını haykırdı.

2 saat boyunca sahnede kalan ve repertuarındaki ‘Tabi Tabi’, ‘Fark atıyor’, ‘Şarttır’ gibi sevilen şarkılarının yanı sıra popüler parçaları da seslendiren Sinan Akçıl, hayranlarını coşturdu.

'YAZILAN ÇİZİLEN DEĞİL BENİM YANIMDAKİ GERÇEKTİR'

Sahne sonrası basının sorularını da yanıtlayan sanatçı; 'Yoğunluğumdan tatil yapamadım. Bundan sonra yapacağım inşallah. Ben her zaman şunu söyledim. yazılan çizilen değil, benim yanımdaki gerçektir. Bu yüzden saklamaya gerek duymuyoruz. Çok güzel bir aşk yaşıyoruz' dedi.



