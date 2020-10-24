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Sinan Akçıl: Tek sevdiğim kadın Burcu!

24.10.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl: Tek sevdiğim kadın Burcu!

Müzisyen Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de halısaha maçı yaparken görüntülendi. Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Akçıl, "Tek sevdiğim kadın Burcu!" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Maç sonrası gazetecilerle sohbete koyulan Sinan Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum kesin. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim." ifadelerini kullandı.

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Muhabirlerin aşk hayatını sormasına da içtenlikle cevap veren Akçıl, "Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Burada önemli olan her zaman Burcu'dur benim için. Burcu'yu hiçbir Allah'ın kulu üzemez, buna izin vermem." dedi.

Son dönemlerde ikinci kez nikah masasına oturacakları konuşulan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan ayrılık haberi gelmişti.

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38 yaşındaki şarkıcının Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu yüzden Kıratlı ile ayrıldığı öne sürülmüştü.

Sinan Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

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Burcu Kıratlı da Akçıl'dan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sevgilisiyle barıştığını duyurmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyiymişti :)))) ver mehteri sinannn

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