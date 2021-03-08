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Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

08.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Almanya’da doğup büyüdükten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olan Sinan Albayrak, Yıldız Kenter’den ders aldı. Kurtlar Vadisi, Yılan Hikâyesi gibi birçok projede yer alan Sinan Albayrak, FOX TV’deki Sen Çal Kapımı dizisine dâhil oldu…

Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında da yer alan Sinan Albayrak, oynadığı dizi ve filmlerin yanında tiyatroda da boy gösterdi. Önemli dizi ve filmlerde yer alan Sinan Albayrak, birçok deneyimli isimle birlikte çalıştı.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

1973’te Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde doğan Sinan Albayrak, gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında yer alan Sinan Albayrak’ın babası Ziya Albayrak, 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gitti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Sinan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders aldı.

2004’te Omuz Omuza, 2005’te Sessiz Gece, 2006’da Kadın Severse, Beyaz Gelincik, 2007’de Yersiz Yurtsuz, Parmaklıklar Ardında gibi dizilerde oynayan Sinan Albayrak, 2012’de Sen De Gitme, 2013’te Tozlu Yollar, 2013'te Leyla ile Mecnun, 2014’te O Hayat Benim, 2015’te Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde oynadı.

1993’teki Geçmişin İzleri dizisiyle televizyon hayatına başlayan Sinan Albayrak, aynı yıl Ferhunde Hanımlar dizisinde yer aldı. Kara Melek’te Kameraman Mithat karakterini canlandıran Sinan Albayrak, efsaneleşen Yılan Hikâyesi dizisinde ise David karakteriyle kendine yer buldu.

Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde Rafet’i canlandıran Sinan Albayrak, 2001’de Karanlıkta Koşanlar, Nasıl Evde Kaldım gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2002’de ise Unutma Beni’de Gökhan karakterine hayat veren Sinan Albayrak, 2005 yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde Sadık karakteriyle sevenleriyle buluştu.

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SİNAN ALBYAYRAK’IN OYNADIĞI FİLMLER

Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014) Sultan Veled

Sultan'ın Sırrı (2011)

Esrefpaşalılar (2010) İmam

Kiralık Oda (2008)

Kilit (2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Polis Memuru

Sis ve Gece (2007) Mustafa

Çinliler Geliyor (2006) Yupi

Döngel Kârhanesi (2005) Rus Gangster

Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Tolga Baykal

SİNAN ALBAYRAK’IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Rumuz Goncagül Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Nerede Kalmıştık Haldun Dormen - "Amphitryon" : Eskişehir Belediye Tiyatrosu - 2003

Bir Cinayetin Söylencesi Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999


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