Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında da yer alan Sinan Albayrak, oynadığı dizi ve filmlerin yanında tiyatroda da boy gösterdi. Önemli dizi ve filmlerde yer alan Sinan Albayrak, birçok deneyimli isimle birlikte çalıştı.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

1973’te Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde doğan Sinan Albayrak, gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında yer alan Sinan Albayrak’ın babası Ziya Albayrak, 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gitti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Sinan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders aldı.

2004’te Omuz Omuza, 2005’te Sessiz Gece, 2006’da Kadın Severse, Beyaz Gelincik, 2007’de Yersiz Yurtsuz, Parmaklıklar Ardında gibi dizilerde oynayan Sinan Albayrak, 2012’de Sen De Gitme, 2013’te Tozlu Yollar, 2013'te Leyla ile Mecnun, 2014’te O Hayat Benim, 2015’te Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde oynadı.

1993’teki Geçmişin İzleri dizisiyle televizyon hayatına başlayan Sinan Albayrak, aynı yıl Ferhunde Hanımlar dizisinde yer aldı. Kara Melek’te Kameraman Mithat karakterini canlandıran Sinan Albayrak, efsaneleşen Yılan Hikâyesi dizisinde ise David karakteriyle kendine yer buldu.