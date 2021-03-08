Sinan Albayrak kimdir ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında da yer alan Sinan Albayrak, oynadığı dizi ve filmlerin yanında tiyatroda da boy gösterdi. Önemli dizi ve filmlerde yer alan Sinan Albayrak, birçok deneyimli isimle birlikte çalıştı.
1973’te Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde doğan Sinan Albayrak, gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasında yer alan Sinan Albayrak’ın babası Ziya Albayrak, 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gitti.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Sinan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders aldı.
2004’te Omuz Omuza, 2005’te Sessiz Gece, 2006’da Kadın Severse, Beyaz Gelincik, 2007’de Yersiz Yurtsuz, Parmaklıklar Ardında gibi dizilerde oynayan Sinan Albayrak, 2012’de Sen De Gitme, 2013’te Tozlu Yollar, 2013'te Leyla ile Mecnun, 2014’te O Hayat Benim, 2015’te Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde oynadı.
1993’teki Geçmişin İzleri dizisiyle televizyon hayatına başlayan Sinan Albayrak, aynı yıl Ferhunde Hanımlar dizisinde yer aldı. Kara Melek’te Kameraman Mithat karakterini canlandıran Sinan Albayrak, efsaneleşen Yılan Hikâyesi dizisinde ise David karakteriyle kendine yer buldu.
Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde Rafet’i canlandıran Sinan Albayrak, 2001’de Karanlıkta Koşanlar, Nasıl Evde Kaldım gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2002’de ise Unutma Beni’de Gökhan karakterine hayat veren Sinan Albayrak, 2005 yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde Sadık karakteriyle sevenleriyle buluştu.
Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014) Sultan Veled
Sultan'ın Sırrı (2011)
Esrefpaşalılar (2010) İmam
Kiralık Oda (2008)
Kilit (2008)
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) Polis Memuru
Sis ve Gece (2007) Mustafa
Çinliler Geliyor (2006) Yupi
Döngel Kârhanesi (2005) Rus Gangster
Herşey Çok Güzel Olacak (1998) Tolga Baykal
Rumuz Goncagül Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Nerede Kalmıştık Haldun Dormen - "Amphitryon" : Eskişehir Belediye Tiyatrosu - 2003
Bir Cinayetin Söylencesi Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999
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