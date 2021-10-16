Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, Berrak Tüzünataç’la aşk yaşıyor

Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılan oyuncu Berrak Tüzünataç, yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisinden 8 yaş küçük yapımcı Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor.

BİRLİKTE TATİL YAPIYORLAR

Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etti.

Rafael Cemo Çetin, "Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor" yorumunu yaptı. Tüzünataç, sevgilisine kalp emojisiyle yanıt verdi.

"AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi" açıklamasını yapmıştı.

Berrak Tüzünataç daha önce Uraz Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suyabatmaz ve Ali Yörenç gibi isimlerle birlikte olmuştu.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLENDİLER

Bu yaz önce Rafael Cemo Çetin sonrasında ise babası Sinan Çetin çırılçıplak görüntülenerek damga vurdular.



