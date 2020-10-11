MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak

Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak

11.10.2020 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyat olacak

Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından minik kızı Neva için dua istedi. Sinan Özen paylaşımında "Kızım Neva 17 Ekim cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin..." dedi.

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın, şubat ayı sonunda bir kız bir erkek bebeği oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar olan süreç boyunca altı ameliyat geçirdi.

Sinan Özen bebeği Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 'Tedavisi yok...'Sinan Özen bebeği Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 'Tedavisi yok...'

Bebek sahibi olduğunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sinan Özen, kızının yaşadığı talihsiz süreçten ve ameliyatlardan bahsederek sevenlerinden dua istemişti.

1

Sinan Özen'in kızı yine bir ameliyata girecek. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla dua istedi ve şunları söyledi: "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin..."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Diğer Haberler

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile

4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

MasterChef Türkiye zirveyi bırakmadı... 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Zirveyi elden bırakmıyor!

Berkay Şahin kiralık minibüsle geziyor! Plaka detayı sorulunca...

Kiralık minibüsle geziyor! Plaka detayı sorulunca...

Koronavirüsü yenen Nihat Hatipoğlu: Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?

'Siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?'

Halsey Kuzguncuk’ta! Kahve içip fal baktırdı

Türkiye paylaşımları olay oldu! Fal bile baktırdı

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut açıkladı: Nesrin Cavadzade evleniyor

Rol arkadaşı açıkladı! 'Nesrin evleniyor'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.