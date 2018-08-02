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Sinem Çalhanoğlu eşi Hakan Çalhanoğlu’nun suçlamalarına yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir şey sebepten boşanıyorum” açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sinem Çalhanoğlu eşi Hakan Çalhanoğlu’nun suçlamalarına yanıt verdi

Herkesin kafasını karıştıran ve Sinem Çalhanoğlu’nun bu ayrılığın nedeni olarak düşünmesine yol açan bu açıklamanın ardından genç kadın sessizliğini bozdu ve şunları yazdı:

Sevgili Hakan

Saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke…

Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar “Sinem Hakan’ı aldatmış!”, “Hakan babalık testi yaptırmak istiyor” vs. gibi düşündüler. Kısa ve net cevaplıyorum: Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu konu üzerinde daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar “10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum” diye haberler çıkmadı.

Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir. Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.

Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim! Biliyorsun artık ikimiz de ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur. Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ederim.

hakan-

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