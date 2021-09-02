Sinem Kobal'a benzetilmişti! Elçin Sangu bakın hangi okuldan mezun olmuş

Yıllardır ekranlarda olan Elçin Sangu "Kiralık Aşk" dizisinde boy gösterdiği "Defne" karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınır hale geldi. Kızıl saçları ile akıllara kazınan Elçin Sangu imajını değiştirince sosyal medyanın diline düşmüştü. Oyunculuk alanında birçok ödül alan Sangu, okuduğu bölümden farklı bir kariyer hayatı tercih etmiş. İşte Elçin Sangu'nun mezun olduğu okul...

İŞTE ELÇİN SANGU'NUN MEZUN OLDUĞU OKUL

35 yaşındaki Elçin Sangu 19 Haziran 2015 - 20 Ocak 2017 arasında yayınlanan, Barış Arduç ile başrolü paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı dizi ile adını duyurdu ve birçok ödüle layık görüldü. Uzun süre kızıl saçları ile dizi, film, sinema projeleriyle ekranlarda olan Elçin Sangu, saç rengini değiştirince Sinem Kobal'a benzetilmişti. Kızıl saçları ile tanınan Sangu'nun imaj değiştirme kararı sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

İlk olarak 2011'de "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizide rol alan Elçin Sangu bu dizide "Jale" karakteri ile boy göstermişti. Sonrasında Bir Aşk Hikâyesi, Avrupa Avrupa, Her Sevda Bir Veda, Sevdam Alabora, Kiralık Aşk, Kurt Seyit ve Şura gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Oyunculuk alanında birden fazla ödüle layık gören Sangu, üniversitede okuduğu bölümden daha farklı bir kariyer hayatı tercih etmiş. Çerkes asıllı Sangu üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamladı. Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Sangu televizyon dizilerinde rol almadan önce sahne oyunculuğu yapıyordu.



