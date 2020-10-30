MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

30.10.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Geçtiğimiz hafta kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kobal, doğum sonrası kendisine gelen çiçeklerin fotoğrafını yayınladı.

Oyuncu Sinem Kobal, 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, birkaç gün önce çocukları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.

2853498_cdc779d2e459b481a08fc0558a3e80e1_640x640

İmirzalıoğlu, doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etmişti.

2853498_10682058c89ca5ed02ca4a1dd569fbfe_640x640
Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyen Sinem Kobal, Instagram hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

2853498_22b7c1d89202d78adc389a5d10138b55_640x640
33 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası arkadaşlarından ve akrabalarından gelen hediye çiçeklerin fotoğrafını 'Lalin' notuyla yayınladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Demet ve Alişan’a konuk olduDemet ve Alişan’a konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti

Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti

'Midemi bulandıran çok şey var' demişti! Şimdi ise...

'Midemi bulandıran çok şey var' demişti! Şimdi ise...

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası'ndan yeni adım

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

Diğer Haberler

Melikşah ve Bartu ile Mücbir Sebepler yeniden başlıyor!

Karantinada çok izlendi, geri dönüyor!

Müge Anlı’da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç babasını aradı, sözleri Müge Anlı’yı endişelendirdi

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Son Dakika! Halil Sezai tahliye edildi

Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...

Ünlü şarkıcı Leann Rimes çırılçıplak soyundu: Bunu yaparken utanmam çünkü...

Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...

Brooklyn Beckham küvette aşka geldi

Aşka geldiler! Küvette dudak dudağa poz!

İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.