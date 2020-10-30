Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Oyuncu Sinem Kobal, 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, birkaç gün önce çocukları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı.
İmirzalıoğlu, doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram etmişti.
Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyen Sinem Kobal, Instagram hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
33 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası arkadaşlarından ve akrabalarından gelen hediye çiçeklerin fotoğrafını 'Lalin' notuyla yayınladı.
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