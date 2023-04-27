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Sinem Kobal ekranlara geri mi dönüyor? Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı

27.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın yeni projesi heyecanla bekleniyor. Ünlü ismin ne zaman bir projede yer alacağı merak edilirken eşi Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı. Kobal'ın ekranları çok özlediğini söyleyen İmirzalıoğlu yeni projelerinden bahsetti.

Sinem Kobal ekranlara geri mi dönüyor? Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldılar.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kameralara takıldı ve müjdeleri peş peşe paylaştı.

sinem kobal

48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları yanıtladı ve ''Sinem çok özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında'' dedi.

Kim Milyoner Olmak İster?'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ayrıca yaz sezonu ile ilgili de planlarından bahsederek "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" diye konuştu.

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