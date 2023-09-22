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Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun üstsüz halini paylaştı

22.09.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal sporu hiç aksatmıyor. Ekranlardan uzun süredir uzak olan güzel oyuncu spor salonundan paylaşım yaptı. Kobal eşinin üstsüz spordaki halini paylaşınca dikkat çekti.

Yeni projelere yeşil ışık yakan güzel oyuncu uzun süredir ekranda olmasa da adından sıklıkla söz ettiren bir isim.

Son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal yeni bir paylaşımda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, doğum kilolarından hızla kurtularak eski formuna geri döndü.

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Ünlü oyuncu fit görünümü için sporu ihmal etmiyor. Kim Milyoner Olmak İster programında sunucu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile spora giden Sinem Kobal buradan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Kocasının spordaki üstsüz halini paylaşan Sinem Kobal'ın paylaşımını görenler "Hey maşallah", "Koca gibi koca" yorumlarında bulundu.

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