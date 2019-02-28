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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıktı! O iddiaları yalanladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 28.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, haklarında çıkan iddialara ne yanıt verdi?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, dün akşam “Alice Müzikali”nde görüntülendi. Hasta oldukları için açılışa gelemediklerini belirten Sinem Kobal, “Virüs salgını vardı biraz hastaydık o yüzden gelemedik” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan Netflix’de Hazal Kaya ile projeye başlayacağı haberlerini yalanladı. İmirzalıoğlu, “Yalan haberler şu anda öyle bir şey yok ama başka proje görüşmelerimiz var. Şimdilik önceliğimiz televizyon” dedi.

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