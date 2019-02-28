Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıktı! O iddiaları yalanladı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, dün akşam “Alice Müzikali”nde görüntülendi. Hasta oldukları için açılışa gelemediklerini belirten Sinem Kobal, “Virüs salgını vardı biraz hastaydık o yüzden gelemedik” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan Netflix’de Hazal Kaya ile projeye başlayacağı haberlerini yalanladı. İmirzalıoğlu, “Yalan haberler şu anda öyle bir şey yok ama başka proje görüşmelerimiz var. Şimdilik önceliğimiz televizyon” dedi.

