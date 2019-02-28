Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ortaya çıktı! O iddiaları yalanladı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, dün akşam “Alice Müzikali”nde görüntülendi. Hasta oldukları için açılışa gelemediklerini belirten Sinem Kobal, “Virüs salgını vardı biraz hastaydık o yüzden gelemedik” dedi.
Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan Netflix’de Hazal Kaya ile projeye başlayacağı haberlerini yalanladı. İmirzalıoğlu, “Yalan haberler şu anda öyle bir şey yok ama başka proje görüşmelerimiz var. Şimdilik önceliğimiz televizyon” dedi.
Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düştü
Uyuyan kadını yangından kedisi kurtardı
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor
İlber Ortaylı: Anlamaya psikolojimiz yetmez!
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
Bu yazı bekar kadınlara özel! Sizi bir tek biz anlarız
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil!
Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum