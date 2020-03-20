MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Umaş: Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez

Sinem Umaş: Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Evlenme programı ile yıllar önce adını duyuran Sinem Umaş herkesin koronavirüs salgını sonrası evine kapanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla şoke etti. Umaş'a tepki yağıyor.

Sinem Umaş: Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana'nın olaylı gelini Sinem Umaş yine gündem oldu. Umaş insanların evde kalmasından rahatsız olmuş...

Umaş "Şiştim gerçekten corona virüs. Şiştim gerçekten corona virüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp..."

Capture

Umaş'ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu:

"Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştıKoronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinem umaş, Sinem Umaş gelinim olur musun, Sinem Umaş virüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Adriana Lima karın kaslarını paylaştı

Dünyaca ünlü model karın kaslarını paylaştı

Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

'Tecavüzcü canavarlar hariç...'

Dr. Ender Saraç koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Muhterem Nur: Acılarla dolu bir hayat

Acılarla dolu bir hayat! Büyük aşkına kavuştu

SON DAKİKA! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Muhterem Nur'dan kötü haber geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.