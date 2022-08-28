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Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir? Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

28.08.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk acı haber sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Sinem Uslu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" ifadesine yer verdi. Peki Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir? Ferhan Zuhal Öztürk neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir? Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

Ünlü oyuncu Sinem Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün ölümüyle yıkıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu cenazeye ilişkin detaylara da yer verdi. Peki Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir? Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SİNEM USLU'NUN ANNESİ FERHAN ZUHAL ÖZTÜRK KİMDİR?

Ferhan Zuhal Öztürk; Arka Sıradakiler, Kiralık Aşk, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Menajerimi Ara, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerle sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu'nun annesidir.

Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu'nun annesi Zuhal Öztürk kansere yenik düştü.

FERHAN ZUHAL ÖZTÜRK^ÜN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sinem Uslu bir süre önce soısyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…"

Ünlü oyuncu bugün annesinin ölüm haberini şu sözlerle paylaştı:

"Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir"

Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü! Annesi vefat ettiÜnlü oyuncu Sinem Uslu'nun acı günü! Annesi vefat etti


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