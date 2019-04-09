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Sinema sektörüne 32 milyon lira destek

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SİNEMA TV  | 09.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararını açıkladı.

Sinema sektörüne 32 milyon lira destek

"İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" ve "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" türlerinde 38 projeye Bakanlık tarafından 32 milyon 350 bin lira destek sağlandı.

Sinema alanındaki projeler, meslek birliklerince belirlenen isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirildi.

İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğiyle, genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildi. Bakanlığın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı animasyon türünde de 3 uzun metrajlı film desteklendi. 394 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında; ilk filmini gerçekleştirecek 13 yönetmen projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin lira destek verildi.

DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Son yıllarda hızla gelişen Türk sinemasında verilen destekler bu süreçte kritik rol oynadı ve film üretimi ile izleyici sayısını büyük ölçüde artırdı. Dünyanın en önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve kazanılan ödüller ülkemizin tanıtımına da ciddi oranda katkı sunmaya devam ediyor.

YENİ SİNEMA KANUNU

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanan yeni Sinema Kanunu ocak ayında yasalaşmıştı. Kanunla, mevcut desteklere ek olarak Yabancı Film Yapım Desteği, Ortak Yapım Desteği, Yerli Film Gösterim Desteği, Dizi Film Desteği, Çekim Sonrası Desteği türlerinde de destek verilebilmesine imkân sağlandı. Yeni Sinema Kanunu ile önde gelen birçok uluslararası yapımın, açık hava film platosu niteliğindeki Türkiye’de çekilmesi ile ülke tanıtımının küresel çapta güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema yönetmen

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