Sinema sektörüne devlet desteği için şartlar gevşetildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Sinema salonlarına destek şartları gevşetildi. Koltuk sayısı ve seans gösterim limitleri düşürüldü.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren sinema salonlarını desteklemek üzere yeniden düzenlenen yönetmelikte öne çıkan değişiklikler şöyle:

EN AZ 12 DEĞİL 6 FİLM

Devletten alınan desteğin şartları arasında, desteği alanın sinema salonunda bir yıl boyunca en az 12 filmi en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde göstermesi şartı, “en az 6 film” olarak değişti.

3 SEANS YERİNE 2 SEANS

16.00'dan sonra en az 3 seans gösterilme şartı 2'ye indirildi.

60 KOLTUK YERİNE 50 KOLTUK

Sinemadaki toplam koltuk sayısı şartı 60'tan 50'ye indirildi. Destekler bugüne kadar, fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun bakanlık tarafından onaylanmasından sonra ödeniyordu. Yapılan değişiklikle desteğin yüzde 50'si sözleşme imzalandığı anda ödenecek.

