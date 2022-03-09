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Sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti

09.03.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) eleştirmen ve yazar Murat Özer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. SİYAD, resmi Twitter hesabından duyuruda Özer için başsağlığı dilendi.

Sinema yazarı Murat Özer hayatını kaybetti

Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer yaşamını yitirdi. Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) resmi Twitter hesabından duyuruda Özer için başsağlığı dilendi.

SİYAD, "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki 1 numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik... Acımızı, üzüntümüzü tarife imkân yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

MURAT ÖZER KİMDİR?

23 Şubat 1966 tarihinde doğan Özer, 1994'te SİYAD'a üye olmuştu. Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere birçok yayında sinema eleştirileri yazmıştı. Bir dönem Digiturk ve Empire Türkiye dergisinde çalışan Özer, 2007 yılında 3 yıllığına SİYAD başkanı olmuştu.

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