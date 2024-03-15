Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (15 Mart2024)

Orlando Bloom'un başrolünde oynadığı "Adaletin Eli" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday . Reha Erdem'in yeni filmi "Neandria", bir antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, atletizm yarışlarına hazırlanan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıdı. . Haftanın yerli komedi filmleri "Mükemmel Aile" ve "Aile Çıkmazı" oldu. "Beni Bana Anlat" filmi romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. "Sır", dram ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Haftanın yerli korku filmi "Kara Cin Laneti" oldu. Haftanın animasyonları ise "Tay 2: Ebabil Takımı" ve "Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı" oldu.







