Sınıf geçme notu, ortalaması kaç oldu? Liselerde sınıfta kalma var mı? Bakan Tekin duyurdu!

Liselerde sınıfta kalma durumu son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin konuştu. Sınıf geçme konusunda yeni bir düzenleme yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin konuya ilişkin detayları anlattı. Peki, lise ve ortaokulda sınıf geçme ortalaması kaç? İşte MEB sınıf geçme notuna dair detaylar...

SINIF GEÇME NOTU, ORTALAMASI KAÇ?

Bakan Tekin, yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatarak şunları ifade etti:

"Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek."

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

Açık lise sınavları hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerine yer verdi.



