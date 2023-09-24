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Sınıf geçme notu, ortalaması kaç oldu? Liselerde sınıfta kalma var mı? Bakan Tekin duyurdu!

24.09.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınıf geçme notunun kaç olduğu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliği hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Tekin sınıf geçme notu ve ortalamasına dair konuştu. Bu açıklamaların ardından sınıfta kalma durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, sınıf geçme notu ve ortalaması kaç oldu? Liselerde sınıfta kalma var mı?

Liselerde sınıfta kalma durumu son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin konuştu. Sınıf geçme konusunda yeni bir düzenleme yaptıklarını dile getiren Bakan Tekin konuya ilişkin detayları anlattı. Peki, lise ve ortaokulda sınıf geçme ortalaması kaç? İşte MEB sınıf geçme notuna dair detaylar...

SINIF GEÇME NOTU, ORTALAMASI KAÇ?

Bakan Tekin, yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatarak şunları ifade etti:

"Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek."

ÖĞRETMEN MEB

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL OLACAK?

Açık lise sınavları hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerine yer verdi.

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Sınıf geçme ile ilgili yeni düzenleme! Sınıf geçme ile ilgili yeni düzenleme!
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Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin

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