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Sınırları zorlayan Lottie Tomlinson göğüs dekoltesiyle büyüledi!

21.03.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ünlü model Lottie Tomlinson erkek kardeşinin yeni filminin gala gecesine tamamen transparan elbisesi ile damga vurmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tomlinson yeni pozları ile takipçilerini adeta büyüledi.

Sınırları zorlayan Lottie Tomlinson göğüs dekoltesiyle büyüledi!

İngiliz model ve makyaj sanatçısı Lottie Tomlinson cesur paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan ünlü isim göğüs dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

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Dekolteli fotoğraflarını peş peşe paylaşan Tomlinson'ın takipçileri “Neden bu kadar güzelsin”, “Parlıyorsun”, “Gerçek olamaz” yorumlarında bulundular.

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Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunan Tomlinson cesur paylaşımlar yapıyor.

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24 yaşındaki ünlü isim One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi. Ayrıca Tomlinson İngiliz tenisçi Lewis Burton ile beraber.

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