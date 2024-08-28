Sinirlerine hakim olamamıştı! Fernando Muslera'nın attığı tekme sonrası alacağı ceza belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine 4-2 yenilen Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederken maçın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

MUSLERA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Karşılaşmada bazı anlar gerilim yükseldi. Müsabakaya Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera damga vurdu. Taraftarı önünde 87. dakikada geriye düşen Sarı-Kırmızılılarda Muslera, gol sonrası sinirlerine hakim olamadı.

CEZASI BELLİ OLDU

Alan Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Uruguaylı kaleci, UEFA tarafından kendisine soruşturma açılması durumunda ikiden fazla sayıda maçta men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

TALİMATNAMEDEKİ MADDELER

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları' başlıklı 15. bölümünde cezaya konu olma ihtimali bulunan başlıklar şöyle:

15-1/d | Ciddi sert müdahale durumunda iki maçtan men ya da belirli bir süre için men

15-1/e | Bir başka oyuncuya veya maçtaki bir başkasına saldırı durumunda üç maçtan men ve belirli bir süre uzaklaştırma

15-1/g | Ciddi saldırı durumunda beş maçtan men ya da belirlenen bir süre için men

15/3 | Olayın koşulları gerektiriyorsa, men cezası azaltılabilir, artırılabilir hatta tüm lig kulvarlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.