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Sinirlerine hakim olamamıştı! Fernando Muslera'nın attığı tekme sonrası alacağı ceza belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 15:42
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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da Fernando Muslera, 88'de rakip oyuncuya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Yıldız ismin bu tekmesi sonrası alacağı muhtemel ceza da belli oldu. İşte detaylar...

Sinirlerine hakim olamamıştı! Fernando Muslera'nın attığı tekme sonrası alacağı ceza belli oldu
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine 4-2 yenilen Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederken maçın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

MUSLERA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

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Karşılaşmada bazı anlar gerilim yükseldi. Müsabakaya Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera damga vurdu. Taraftarı önünde 87. dakikada geriye düşen Sarı-Kırmızılılarda Muslera, gol sonrası sinirlerine hakim olamadı.

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CEZASI BELLİ OLDU

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Alan Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Uruguaylı kaleci, UEFA tarafından kendisine soruşturma açılması durumunda ikiden fazla sayıda maçta men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

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TALİMATNAMEDEKİ MADDELER

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları' başlıklı 15. bölümünde cezaya konu olma ihtimali bulunan başlıklar şöyle:

15-1/d | Ciddi sert müdahale durumunda iki maçtan men ya da belirli bir süre için men
15-1/e | Bir başka oyuncuya veya maçtaki bir başkasına saldırı durumunda üç maçtan men ve belirli bir süre uzaklaştırma
15-1/g | Ciddi saldırı durumunda beş maçtan men ya da belirlenen bir süre için men
15/3 | Olayın koşulları gerektiriyorsa, men cezası azaltılabilir, artırılabilir hatta tüm lig kulvarlarını kapsayacak şekilde genişletilebilir.

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