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Galatasaraylı yönetici açıkladı! Meğer gerçek bambaşkaymış... İşte Muslera'nın rakibine gol sevinci sırasında attığı tekmesinin sebebi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 09:04
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Galatasaray'ın Young Boys'a 2 maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından yankıları sürerken karşılaşmanın son bölümünde yaşananlar maça damga vurmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın aynı zamanda kaptan olan Fernando Muslera, 87. dakikada yenilen gol sonrası golün sahibi Alan Virginius'a gol sevinci sırasında tekme atmış ve bu tekme nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Bu tekmenin sebebi merak edilirken konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Young Boys'a elenerek hayal kırıklığı yaşattı. İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, İstanbul'da oynanan rövanşı da 1-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Young Boys'a zaferi getiren golü 87. dakikada Alan Virginius getirdi.

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MUSLERA'DAN TEKME

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Gol sonrası Virginius'e sinirlenen Muslera, attığı tekme sonrası kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi. İlk maçta sakatlığından dolayı ikinci devreye çıkamayan Uruguaylı kaleci, bu defa kırmızı kart nedeniyle devam edemedi.

UEFA'nın Fernando Muslera'ya en az 2 maç ceza vermesi bekleniyor.

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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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Centilmen kimliğiyle tanınan Fernando Muslera'nın böyle bir hareket yapması futbolseverleri şaşırtırken Uruguaylı'nın neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olmuştu.

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GERÇEK BAMBAŞKAYMIŞ...

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Ekol TV'nin haberine göre; Galatasaraylı bir yönetici Muslera'nın kırmızı kartıyla ilgili olarak "Yenilgi vardı, bunu kabul etmedi o yüzden bir tepki gösterdi. Muslera'nın bu hareketinin asıl nedeni, takımın tepkisizliğine, hırsın ve galibiyet isteğinin olmamasına, takımın oyununu beğenmemesine" sözlerini kullandı.

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