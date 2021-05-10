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Sinop’tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’tan nisan ayında otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, herkesi imrendirecek bir maceraya imza attı. Üniversite öğrencisi pandemiye inat 1 aydır Balkanları otostopla geziyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülkede seyahat kısıtlaması sürüyor. Sinop ilinden bir ay önce otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, salgına meydan okuyarak, Balkanların tadını çıkarıyor. Makedonya'nın ardından Kosova'nın Prizren kentine gelen Sıla Yakamoz, temel ihtiyaçlarını kendi yaptığı el işi kolyelerini satarak karşılıyor. Arkasını Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren'in tarihi taş köprüsüne alan genç seyyah otostopla yaptığı yolculuğu anlattı. Sinop'tan Nisan ayının başında yola çıktığını söyleyen Yakamoz, bir ayda Balkanların birçok ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.

GENÇLERE BALKAN TAVSİYESİ

Genç seyyah Yakamoz, otostop yaparak Balkanları gezdiğini belirtirken, koronavirüs salgınına rağmen Balkanları gezip görmeyi istediğini ifade etti. Yakamoz, geceleri sırtında taşıdığı uyku tulumunda geçirdiğini ve bu güne kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını belirtti. En çok Prizren'i beğendiğini kaydeden Yakamoz, "Osmanlı'nın 500 yıl egemen olduğu bu şehirde hala Osmanlı'nın izleri var ve çok tarihi bir şehir. Gençlerimize Balkanları ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Yemek ihtiyacı le dil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Yakamoz, Kosova'dan sonraki durağının Sırbistan olacağını söyledi.

(DHA)

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Sinop
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