Sinüs cerrahisinde teknolojik yenilikler! Sinüs ameliyatı nasıl yapılır?

Yaşanılan bu yenilikler sinus ameliyatlarını daha güvenli ve başarı şansı daha yüksek gerçekleştirmeye yardımcı olan cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Kafatası içerisinde yer alan ve burun boşluğundan havalanan boşluklara sinüs (paranazal sinüs) adı verilir. Toplam beş çift sinüs boşluğu mevcuttur; yanak sinüsleri (maksiler sinüs), alın sinüsü (frontal sinüs), gözler arasındaki sinüsler (ön ve arka etmoid sinüsler) ve kafa içi sinüsü (sfenoid sinüs).
Sinüslerin içerisini de burun içini döşeyen mukoza kaplar ve bu mukoza burnun nemli kalmasını sağlayan mukus (sümük) üretir. Sinüslerin burun boşluğuna açılan küçük pencereleri vardır ve bu açıklık sayesinde sinüsler hem havalanırlar hem de içerisindekileri boşaltırlar.
SİNÜS AMELİYATLARI NE ZAMAN YAPILIR?
Burundaki tıkanıklık oluşturan burun kıkırdak kemik eğrilikleri (septum deviasyonu), polipler, burun eti büyümeleri (konka hipertrofileri) sinüslerin de havalanmasını ve boşalmasını bozarak kronik (müzmin) sinüzite neden olabilir. Aynı zamanda ağır geçirilen viral burun enfeksiyonları veya bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlar da sinüzit gelişimine zemin oluşturabilir. Uygun medikal tedavilere rağmen düzelmeyen veya sık tekrarlayan sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanır. Çoğu zaman aynı seansta sinüslerin havalamasını bozan burun içi tıkanıklıklar da açılır.
SİNÜS AMELİYATI NASIL YAPILIR?
Endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatı uçlarında küçük kameralar olan ve burun içini büyüterek gösteren endoskopik sistemler yardımı ile uçları burun içinde çalışmaya uygun aletler kullanılarak günümüzde başarı ile gerçekleştirilir. Ameliyatta iltihaplı dokular/polipler temizlenir ve sinüslerin havalanma ve drenaj yolları açılır. Ameliyat çoğunlukla genel anestezi altında yapılır ve 1,5-2 saat kadar sürer.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİNÜS CERRAHİSİ (CERRAHİ NAVİGASYON) NEDİR?
Tıbbi görüntüleme teknolojisi alanındaki gelişmeler, hekimlere anatomik ve fonksiyonel verileri daha belirgin bir şekilde sağlar. Görüntüleme teknolojilerinin kılavuzluğunda gerçekleştirilen ameliyatlar geleneksel cerrahi yaklaşımlarda olası hataların riskini önemli ölçüde düşürür.
Navigasyon ciahazları ameliyat esnasında cerraha sinüslerin içerisinde nerede olduğunu üç boyutlu olarak gösteren cihazlardır. Sinüslerin göz, beyin gibi hayati organlara komşu olması nedeni ile hem ameliyatın daha güvenle yapılmasını hem de tüm hastalıklı bölgelere güvenle ulaşılmasını sağlayarak ameliyatın başarı şansını önemli ölçüde arttırır.
BALON SİNOPLASTİ
Alın, yanak ve sfenoid sinüslerin kanalları tıkandığında bu kanalların içine etrafında balon olan bir kanülle girilir ve balon tıkalı olan kanalın içinde şişirilir. Bu yöntemle kanal genişletilerek açık kalması sağlanır. Minimal doku travması ve güvenli olması gibi nedenlerle uygun vakalarda faydalı bir tekniktir.
SİNÜZİT AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ
Ameliyat sonrası dönem genelde hastalar için zor değildir ve ciddi bir ağrı şikayeti olmaz. Hastanede sıklıkla 1 gün yatış yeterlidir, bazen ameliyatın içeriğine göre aynı gün taburculuk ta mümkün olabilir. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası genelde burun boşluğunu tam olarak kapatmayan bir tampon konur. Tamponlar genelde 2 gün sonra çıkarılır. Hastalar ortalama 5-6. günde işlerine dönebilir.
Tamponlar çıkarıldıktan sonra kısa bir süre için burun içinde kabuklar oluşur ve temizlenmesi amacı ile hastalara burun yıkama solüsyonları verilir.
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
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