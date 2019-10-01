Sinüs cerrahisinde teknolojik yenilikler! Sinüs ameliyatı nasıl yapılır?

Yaşanılan bu yenilikler sinus ameliyatlarını daha güvenli ve başarı şansı daha yüksek gerçekleştirmeye yardımcı olan cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Kafatası içerisinde yer alan ve burun boşluğundan havalanan boşluklara sinüs (paranazal sinüs) adı verilir. Toplam beş çift sinüs boşluğu mevcuttur; yanak sinüsleri (maksiler sinüs), alın sinüsü (frontal sinüs), gözler arasındaki sinüsler (ön ve arka etmoid sinüsler) ve kafa içi sinüsü (sfenoid sinüs).

Sinüslerin içerisini de burun içini döşeyen mukoza kaplar ve bu mukoza burnun nemli kalmasını sağlayan mukus (sümük) üretir. Sinüslerin burun boşluğuna açılan küçük pencereleri vardır ve bu açıklık sayesinde sinüsler hem havalanırlar hem de içerisindekileri boşaltırlar.

SİNÜS AMELİYATLARI NE ZAMAN YAPILIR?

Burundaki tıkanıklık oluşturan burun kıkırdak kemik eğrilikleri (septum deviasyonu), polipler, burun eti büyümeleri (konka hipertrofileri) sinüslerin de havalanmasını ve boşalmasını bozarak kronik (müzmin) sinüzite neden olabilir. Aynı zamanda ağır geçirilen viral burun enfeksiyonları veya bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlar da sinüzit gelişimine zemin oluşturabilir. Uygun medikal tedavilere rağmen düzelmeyen veya sık tekrarlayan sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanır. Çoğu zaman aynı seansta sinüslerin havalamasını bozan burun içi tıkanıklıklar da açılır.