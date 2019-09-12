Sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur? Sinüzitle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sinüzit sorunu toplumda yaygın olarak görüldüğü için halk arasında çeşitli çözüm yolları aranan problemler arasında başı çekiyor. Ancak bu çözüm yolları her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmuyor ve hastada farklı komplikasyonlara yol açabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Nurten Küçük, sinüzit hastalığı, tedavi yöntemleri ve sinüzitte doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. SAĞLIĞINIZ İÇİN SİGARADAN UZAK DURUN Sinüzit; baş bölgesinde göz altı, göz üstü ve burun içindeki hava boşluklarının enfeksiyon veya kronikleşirse poliplerle dolması sonucu oluşan enfeksiyon sürecidir. Sinüzite herkes yakalanabilir ancak bazı kişiler yüksek risk altındadır. İmmün sistemi zayıf olanlar, çok yoğun tempoda çalışanlar, kapalı ortamlarda uzun süre bulunanlar, ani hava değişimlerine maruz kalanlar, burun içinde darlık yaratan et büyümesi ve şekil bozuklukları olanlar sıkça sinüzite yakalanmaktadır. Bunlar haricinde alerji hastalarında sinüzit atakları hem daha sık görülmekte hem de iyileşme süreci uzayabilmektedir. Sigara içimi ve tozlu ortamda bulunmak gibi burun içindeki tüy hücrelerinin burnu temizleme özelliğini kaybetmesine yol açan faktörler de sinüzit ataklarını yüksek oranda tetiklemektedir.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE CEVAP ALINMAZSA CERRAHİ MÜDAHALE TERCİH EDİLİYOR Akut ataklarda; sinüzit genelde bakteriyel kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi ile birlikte burnu açmak için bir takım ilaçlar da verilebilmektedir. Burun içini tuzlu hipertonik su ile yıkamak da tedaviye yardımcı olmaktadır. Alerjik hastalarda ise bunlara ek olarak alerji tedavisi uygulanmaktadır. Ancak eğer sinüzit kronikleşmişse yani 2-3 aylık süreçte hasta antibiyotik tedavisine cevap vermezse ya da sinüzit ataklarını çok sık yaşarsa cerrahi müdahale tercih edilir. Ameliyatta burun içinde darlık yapan et ve deviasyon gibi patolojiler düzeltilip sinüs ağızları genişletilip sinüs içleri temizlenmektedir. SİNÜZİTTEN KORUNMAK İÇİN 7 ÖNERİ Bol su için. Ani hava değişimlerini iyi ayarlayın. Alerjik hastalığınız varsa tedaviyi mutlaka sonuçlandırın. Çünkü alerji sürdüğü sürece etler büyüyecek ve sinüziti tetikleyecektir. İmmün sisteminizi; beslenme, uyku ve dinlenme ile sağlam tutun. Bağışıklığın düşmesi sadece sinüzit değil tüm hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

Burun içinde et büyümesi, deviasyon gibi şekil bozukluklarından dolayı sinüzit atakları artabilir. Bu nedenle polip, burun eti büyümesi ve deviasyon gibi burun içinde darlık yaratan durumların tedavilerini ertelemeyin. Islak saçla dışarı çıkmayın. Islak saçla rüzgara maruz kalmak, üst solunum yolu enfeksiyonu ve bunun sonucunda da sinüziti tetiklemektedir. Soğuk buhar soluyun. Bunu hem pediatristler,hem iç hastalıkları uzmanları hem de kulak burun boğaz uzmanları önermektedir. Ödem çözücü ve rahatlatıcı olarak kullanılır. SİNÜZİTTE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1.Sinüzit ameliyat olsa da iyileşmez: Sinüzit cerrahilerinin amacı et büyümesi gibi burun içini daraltan patolojileri ameliyat ile ortadan kaldırmak, aynı zamanda sinüs ağızlarını genişleterek sinüslerin kendini temizlemesini sağlamaktır. Kronikleşen hastalar cerrahi işlem sonrasında kronik sinüzitten kurtulur ancak daha az olmakla birlikte akut sinüzit atakları geçirebilir. Bu ataklar da normal sağlıklı bireyler gibi antibiyotik tedavisiyle iyileşir.