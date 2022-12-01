Sipahi dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Sipahi konusu ne, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi için geri sayım başladı. İlk fragmanı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin yayın tarihi belli oldu. MİT ajanlarının hikayesini anlatan Sipahi'nin başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık paylaşıyor. İşte yeni dizi Sipahi hakkında tüm merak edilenler...

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Show Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Sipahi, ilk bölümü ile 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

SİPAHİ KONUSU NE?

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

