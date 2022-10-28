Sır eş anlamlısı nedir? Sırrın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sır sözcüğü Arapça srr kökünden gelen “sirr” kelimesinden türetilerek, dilimize gelmiştir. Arapçada sirr kelimesi “gizlenen şey, ruh” anlamlarını taşımaktadır. Sır sözcüğü cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sır sözcüğünün birçok manası vardır:
Sesteş olan sır kelimesinin bir diğer kullanım alanı da şu şekildedir:
Sır sözcüğünün içerisinde geçtiği “sır küpü, sırrolmak, devlet sırrı, sır kâtibi” gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca “sırra kadem basmak, sır tutmak, sır vermek, sırra ermek, sır olmak, sır etmek, sır olup gitmek” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.
Eş anlamlı sözcükler yazım ve telaffuz açısından farklı, mana açısından aynıdır. Sır eş anlamlısı olan kelimeler, sır ile aynı manayı taşıdıkları için cümle içerisinde birbirlerinin yerini doldurabilmektedir. Sırrın eş anlamlısı olan sözcüklerden biri giz sözcüğüdür. Giz sözcüğü dışındaki diğer anlamdaşlar ise şu şekildedir:
Sır sözcüğü günlük yaşamda birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kendisi kadar anlamdaşları da çok sık tercih edilmektedir. Sır kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler şöyledir;