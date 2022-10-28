Sır eş anlamlısı nedir? Sırrın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sır sözcüğü Arapça srr kökünden gelen “sirr” kelimesinden türetilerek, dilimize gelmiştir. Arapçada sirr kelimesi “gizlenen şey, ruh” anlamlarını taşımaktadır. Sır sözcüğü cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sır sözcüğünün birçok manası vardır:

Gizli tutulan, gizli kalan, bilinmesi veya duyulması istenmeyen şey

Aklın acil kaldığı, çözülemeyen ya da açıklanamayan durum, gizem, giz

Bir şeye erişmek için kullanılan veya başvurulan özel ve gizli metot

Bir şeyin veya bir işin yetenek, beceri, bilgi, tecrübe ve sezgi yardımıyla anlaşılabilen en zor yanı, inceliği, püf noktası

Sesteş olan sır kelimesinin bir diğer kullanım alanı da şu şekildedir:

Bazı objelere parlaklık verme, sızmaları engelleme, dış etkenlerden koruma vb. niyetlerle sürülen, saydam veya donuk vernik

Kaplama metal eşyaların yüzüne ve aynaların arka kısmına uygulanan ince tabaka

Sır sözcüğünün içerisinde geçtiği “sır küpü, sırrolmak, devlet sırrı, sır kâtibi” gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca “sırra kadem basmak, sır tutmak, sır vermek, sırra ermek, sır olmak, sır etmek, sır olup gitmek” gibi deyim ve atasözleri de bulunmaktadır.

Sır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler yazım ve telaffuz açısından farklı, mana açısından aynıdır. Sır eş anlamlısı olan kelimeler, sır ile aynı manayı taşıdıkları için cümle içerisinde birbirlerinin yerini doldurabilmektedir. Sırrın eş anlamlısı olan sözcüklerden biri giz sözcüğüdür. Giz sözcüğü dışındaki diğer anlamdaşlar ise şu şekildedir:

Gizem

Giz

Peçe Onay eş anlamlısı nedir?

Sırrın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sır sözcüğü günlük yaşamda birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kendisi kadar anlamdaşları da çok sık tercih edilmektedir. Sır kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler şöyledir;