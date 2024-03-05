Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşi Murat Açıkgöz'le benzerlikleri dikkat çekti

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra adından söz ettiren Hadise geçtiğimiz günlerde Etiler'de iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç isimle samimi halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Gündemden düşmeyen Hadise Bakü konserinde ise çocuk istediğini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken şarkıcının hayranlarından "Benzerlikleri şaka mı?", "Çok benziyorlar" "Hadise'nin erkek versiyonu" gibi yorumlar geldi.







