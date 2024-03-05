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  4. Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşi Murat Açıkgöz'le benzerlikleri dikkat çekti

Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşi Murat Açıkgöz'le benzerlikleri dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 17:48
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İddialı sahne tarzları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayranları Murat Açıkgöz'ü Hadise'ye benzetti.

Sır gibi saklıyordu! Hadise'nin erkek kardeşi Murat Açıkgöz'le benzerlikleri dikkat çekti

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra adından söz ettiren Hadise geçtiğimiz günlerde Etiler'de iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

hadiseeeee

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç isimle samimi halleri sosyal medyada gündem olmuştu. Gündemden düşmeyen Hadise Bakü konserinde ise çocuk istediğini açıklamıştı.

MURAT AÇIKGÖZ

Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MURAT AÇIKGÖZ7

İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken şarkıcının hayranlarından "Benzerlikleri şaka mı?", "Çok benziyorlar" "Hadise'nin erkek versiyonu" gibi yorumlar geldi.

Chef GPT


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Hadise mehmet dinçer ele istedi
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