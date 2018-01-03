Sır hayattan ilk fotoğraf! Özgü Namal...

Özgü Namal, terapist Serdar Oral ile tanışınca tüm hayatını yeniden şekillendirmişti. Renkli dünyaya veda edip iki çocuk dünyaya getiren oyuncu, ardından işi bırakıp Köyceğiz'de aldıkları bir çiftlikte yaşamaya başlamıştı.

ÇOCUKLARLA İNGİLİZCE

Özel hayatına dair dışarıya pek bilgi sızmayan oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Namal, 2.5 yaşındaki oğlu Nefes ve 1 yaşındaki kızı Elem Su ve dadılarıyla Zara'da alışveriş yaptı. Bu sırada çocuklarıyla İngilizce konuşması dikkat çekti.

Özgü Namal, iki çocuğunun doğumunu da hastanede değil, evde hipnoz yöntemiyle gerçekleştirmişti. (Sabah-A.Tansu Ceylan)

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