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Sıra dışı bir güzellik yarışması! Miss Holokost’un kazanını belli oldu

19.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından bu yana İsrail’de güzellik standartlarını alt üst eden alışılmışın dışında bir güzellik yarışması düzenleniyor. Miss Holokost adı verilen güzellik yarışması bu kategoride daha önce yapılan hiçbir etkinliğe benzemiyor. Nazi soykırımından sağ kurtulanların yarıştığı etkinlik son derece büyük tepkilere neden oluyor.

Sıra dışı bir güzellik yarışması! Miss Holokost’un kazanını belli oldu

Nazi soykırımından kurtulanların yaşadığı huzurevinin yöneticileri tarafından düzenlenen etkinliğin düzenli olarak her yıl yapılması planlıyor. Bu sene İsrail’in Kudüs kentinde düzenlenen Miss Holokost yarışmasının kazananı Selina Steinfield ismindeki 86 yaşındaki kadın oldu. Steinfield, yaşları 70 – 90 arasında değişen, hepsi de Nazi ölüm kamplarında bulunmuş 200 katılımcı arasından yarışmanın galibi olmayı başardı. 1935 yılında Romanya’da doğan Steinfield çocukluğunda Nazi şiddetine maruz kalan bir isim. 1948 yılında İsrail’e göç ettikten sonra zamanının büyük bir bölümünü ise Holokost’tan kurtulan kişilere adadı.

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İSRAİL HALKI PUANLAMAYA KATILDI

KAPAK SERİ KATİL

Miss Holokost yarışmasının tarihinde ilk kez İsrail halkı puanlamaya dâhil oldu. Yarışmacıların puanlandırılması sırasında dış görünüşlerinin yanında topluma sağladıkları katkı da göz önününe alındı. İsrail’de pek çok kişi yarışmanın psikolojik destek sağladığını düşünüyor. Steinfield yarışmada birinci seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, “Size söyleyecek sözüm yok, suskunum. Umarım herkes hayatında mutlu ve memnun olması gerektiğini anlar.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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