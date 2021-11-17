En iyi kalçaların yarıştığı 'Miss Bumbum' yarışmasının galibi olmuştu! Eski halini görenler tanıyamadı

Lu Duarte, 2020'de prestijli Miss BumBum unvanını kazandığında dünya manşetlerinde yerini almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duarte, estetik ameliyatlarından önceki gençlik halini paylaştı. 10 yıl içinde sayısız estetik operasyonda geçirdiğinden söz eden Duarte, ameliyatları için 223 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 200 bin TL) harcadı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Estetik operasyonlarından önceki halini paylaşan Duarte gönderisine, “10 yıl ve 223 bin sterlin! Her şey değişti” notunu ekledi. Görünüşünün değişmesinden sonra şimdi gençken olduğundan çok daha kendinden emin ve çekici hissettiğini ifade etti.

Önceki yıllara görünüşü nedeniyle özgüven problemleri yaşadığından söz eden Duarte, “Görünüşüme güvenmiyordum, bu yüzden dışım içeride ne hissettiğimi gösterecek şekilde değiştirmeye yatırım yapmaya karar verdim. Yatırımımdan pişman değilim. Beni bu konuya getiren seçimler yapmayı başardım. Görünüşüme yatırım yapmasaydım ben olabileceğimi düşünmüyordum” diye konuştu.



